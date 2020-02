Buttigieg nipt aan kop in Iowa

De Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg (38) gaat aan kop bij de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa. Na het tellen van 71 procent van de stemmen heeft Buttigieg 27 procent van de gedelegeerden in de staat achter zich.

Pete Buttigieg spreekt op een campagnebijeenkomst in de staat New Hampshire, waar volgende week wordt gestemd. (beeld afp / Joseph Prezioso)

Des Moines

Op de tweede en derde plaats staan de senatoren Bernie Sanders (met ruim 25 procent) en Elizabeth Warren (ruim 18 procent). Voormalig vicepresident Joe Biden moet het doen met een voor hem teleurstellende vierde plaats en 15 procent van de gedelegeerden.

Iowa vormt traditiegetrouw het startschot van de voorverkiezingen voor Democraten en Republikeinen. In alle vijftig staten bepalen voornamelijk partijleden wie het later dit jaar tegen elkaar gaan opnemen bij de presidentsverkiezingen. Het is zo goed als zeker dat de zittende president Donald Trump namens de Republikeinen zal strijden voor herverkiezing: in Iowa behaalde hij ruim 97 procent van..

