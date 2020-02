Geruzie overschaduwt toespraak Trump

De jaarlijkse State of the Union van president Trump is overschaduwd door geruzie tussen Democraten en Republikeinen. Trump weigerde voorafgaand aan de toespraak de hand te schudden van de Democratische parlementsvoorzitter Nancy Pelosi. Zij verscheurde na afloop op haar beurt de A4’tjes met de speech van Trump.

Donald Trump houdt zijn State of the Union. (beeld afp / Olivier Douliery)

Washington

In de State of the Union (vrij vertaald: de stand van het land) houdt de president van Amerika jaarlijks een maatschappelijke en economische beschouwing – vergelijkbaar met de troonrede zoals we die in Nederland kennen. Nog voordat de toespraak begon, was hij beladen: Trump zat nog midden in een afzettingsprocedure, de Senaat besloot woensdagavond pas dat de president niet zou worden afge..

