'VS stoppen met droneproject boven Turkije'

Washington

Het is voor onbepaalde tijd opgeschort na de Turkse inval in Syrië van afgelopen oktober, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. De ingewijden zeggen dat de VS sinds 2007 met drones inlichtingen verzamelden boven bergachtig terrein in Noord-Irak. Dat gebeurde naar verluidt vanuit vliegbasis Incirlik in Turkije. <