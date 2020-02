Humor ligt lastig in China

De Chinese ambassadeur in Nederland Xu Hong hekelde maandag in een vraaggesprek met de Volkskrant spottende cartoons over het coronavirus in Europese media. Hebben Chinezen geen gevoel voor humor?

Inwoners van Hongkong kopen mondmaskers om zich tegen het coronavirus te beschermen. Chinezen houden er niet van dat in cartoons in Europese media wordt gespot met hun situatie. (beeld epa / Jerome Favre)

Den Haag

Ze hebben tere zielen, die 1,4 miljard Chinezen. Tenminste, de Chinese ambassadeur in Nederland Xu Hong sprak maandag over ‘de gekwetste gevoelens van het Chinese volk’, dat gekrenkt was door enkele spotprenten.

Bijvoorbeeld de fotomontage van het Duitse blad Der Spiegel van een Chinees in een hazmat-pak – ‘Made in China’, was de kop. Ook niet leuk in Chinese ogen is belediging van de nationale vlag in een spotprent in de Deense krant Jyllands Posten, die de gele sterren op het rode dundoek verving door coronavirussen. Maandag trok Xu van leer, dinsdag n..

