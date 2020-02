Wie hard toetert in Mumbai, moet langer wachten

De politie in de Indiase stad Mumbai is helemaal klaar met het eindeloze getoeter van ongeduldige automobilisten. Om een stokje te steken voor de herrie, heeft de politie een nieuw systeem bedacht. Bij bestuurders die te hard toeteren, springt het verkeerslicht nu op rood.

‘Welkom in de stad waar het meest wordt getoeterd in de wereld’, vertelt de politie in Mumbai in een video op Twitter. ‘Hier toeteren mensen zelfs wanneer het verkeerslicht op róód staat. Ze denken blijkbaar dat herrie maken ervoor zorgt dat het licht sneller groen wordt.’ Het vele getoeter zorgt niet alleen voor geluidsoverlast, maar ook voor een verhoogde hartslag, ..

De politie laat in het humoristische filmpje weten dat ‘hun handen jeukten om hier iets aan te doen’. Met het zogenoemde ‘Punishing System’ grijpt de politie drastisch in. Het gaat om een nieuw systeem waarbij bestuurders worden gestraft als ze te vaak gebruikmaken van de claxon. Bij automobilisten die nu toeteren met een geluid van boven de 85 decibel, springt het ve..

