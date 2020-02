Nu al jeuk bij Oostenrijkse Groenen in nieuwe regeringscoalitie

Begin januari kreeg Oostenrijk een opmerkelijke regering, bestaande uit de tegenpolen ÖVP en de Groenen. Precies een maand later worden de eerste haarscheurtjes zichtbaar. Conservatief rechts en progressief links botsen in de regering over migratie.

Zoals verwacht werd, botsen de tegenpolen in de Oostenrijkse regering over migratie. De coalitie van de christendemocratische ÖVP en Groenen is net een maand oud. (beeld afp / Marco Gulla)

Ook bij de Groenen heerste tevredenheid. Tegen het deel van de achterban dat tegenspartelde vanwege de strenge migratiepolitiek van de nieuwe coalitie, zei partijleider Werner Kogler dat Oostenrijk een ambitieus klimaatakkoord heeft gekregen: de ÖVP en de Groenen willen dat Oostenrijk in 2040 klimaatneutraal is, tien jaar eerder dan de EU-doelstelling.

‘Het is mogelijk om het klimaat én de grenzen te beschermen’, zei de regeringsleider van Oostenrijk , Sebastian Kurz, vier weken geleden. De christendemocratische ÖVP-leider (die eerder een regering had geleid met de extreemrechtse FPÖ), vond zijn nieuwe en opzienbarende coalitie met de Groenen goed te verdedigen: ‘Het beste van twee werelden.’

