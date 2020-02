Keniaanse oud-president Daniel arap Moi overleden

De voormalige Keniaanse president Daniel arap Moi is op 95-jarige leeftijd in Nairobi overleden. De pro-westerse Moi regeerde vanaf 1978 bijna een kwart eeuw en was een baken van stabiliteit in Afrika tijdens de Koude Oorlog.

Nairobi

Ook hield hij met harde hand zijn etnisch verdeelde land in evenwicht, wat bijdroeg tot zijn 'titel' professor in de politiek.

Moi was van een relatief kleinere stam, de Kalenjin, en kreeg vaak steun van etnische groepen die zich ook door de grootste twee stammen, de Kikuyos en de Luos, bedreigd voelden. Critici stellen dat zijn autocratische regime extreem corrupt was en hij met zijn vriendjespolitiek de economische kansen van zijn land verspeelde.

De economie bloeide in de jaren zestig en zeventig, maar de groei stagneerde en begon af te nemen in de jaren tachtig. Zijn opvolger, Mwai Kibaki, erfde in 2002 een land met enorme economische problemen, waar de helft van de bevolking in bittere armoede leefde. <