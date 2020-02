Bloedige confrontatie Turkije en Syrië in Idlib

Turkije claimt dat het maandag tientallen Syrische regeringsdoelen heeft aangevallen, nadat vijf Turkse militairen werden gedood door beschietingen in Idlib in het noordwesten van Syrië. Minister van Defensie Hulusi Akar zei dat Turkse troepen als vergelding 54 doelen in Idlib hadden getroffen en dat 76 Syrische regeringsmilitairen waren 'geneutraliseerd', meldde staatspersbureau Anadolu.

2020-02-03 16:22:21 Turkish military vehicles drive in a convoy headed for the south of Idlib province as they pass by the town of Atareb in the western countryside of Aleppo on February 3, 2020. AAREF WATAD / AFP (beeld Aaref Watad / afp)