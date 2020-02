Burkina Faso bewapent en traint burgers

Ouagadougou

Na weer een aanval op burgers, in Lamdamol, een dorp van de gemeente Bani in het noorden van het land, met twintig doden als gevolg, heeft het West-Afrikaanse land Burkina Faso besloten de eigen burgers te trainen en bewapenen in de strijd tegen jihadistische bewegingen. Ook Frankrijk stuurt nog eens 600 militairen naar de Sahel. Er zijn nu al 4500 Franse militairen in Mali; zij willen met troe..

