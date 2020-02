Abbas wil banden verbreken met Verenigde Staten en Israël

Caïro

Daarmee reageert hij op het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump, dat vorige week dinsdag werd gepresenteerd. De Palestijnen vinden dat het plan vooral gunstig uitpakt voor Israël, dat bijvoorbeeld Jeruzalem krijgt toegewezen als 'soevereine hoofdstad'.

Abbas vindt dat de VS met het vredesplan de Oslo-akkoorden schenden. Die akkoorden werden in 1993 ondertekend door de Palestijnen en Israël met als doel een uitweg te vinden uit het conflict tussen beide landen. Abbas zei zaterdag tegenover de Arabische Liga niet de geschiedenis in te willen gaan als 'de man die Jeruzalem verkocht'.

ongenoegen

De Palestijnse president maakte eerder, evenals de Arabische Liga, al bekend niets te zien in het nieuwe plan. Ook gingen boze Palestijnen afgelopen week op de Westelijke Jordaanoever de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken.

Na afloop van het crisisberaad in Caïro herhaalde secretaris-generaal Ahmed Aboul Gheit dat de Arabische Liga het voorstel van Trump afwijst. Het zou van de Palestijnen tweederangsburgers maken. Volgens Aboul Gheit brengt het Amerikaans plan stabiliteit noch vrede, maar zorgt het voor nog honderd jaar conflict en leed. <