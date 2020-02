‘Folks’ in Iowa lopen zich warm

Mag president Donald Trump nog vier jaar door of moet hij plaatsmaken? Veel Amerikanen voelen dat het antwoord op die vraag historische consequenties zal hebben. Vandaag begint in Iowa de race om het Amerikaanse presidentschap. Wordt het nog vier jaar Donald Trump? En welke Democraat zal het tegen hem opnemen? Hier, in het hart van de VS, wordt het kaf van het koren gescheiden.