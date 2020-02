Leger Irak en coalitie samen tegen ISIS

Bagdad

Het Iraakse leger en de internationale coalitie tegen terreurorganisatie ISIS werken weer samen. De coalitie, die wordt geleid door de Verenigde Staten, wordt gevormd door militairen uit meerdere landen. Het Iraakse parlement stemde er na het doden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS in Bagdad voor dat alle Amerikaanse militairen uit het land moeten vertrekken. Concrete maatregelen zijn nog niet genomen. 'Om de tijd die nog rest goed te benutten, gaan onze strijdkrachten weer samenwerken met de coalitie', zegt het Iraakse leger in een verklaring. <