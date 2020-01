Nog lang niet netjes uiteen

Nu het Britse lidmaatschap van de Europese Unie voorbij is, verandert er in de praktijk nog nagenoeg niets. Want in de overgangsperiode tot 31 december houden de Britten zich aan de EU-wetgeving. Toch komt het er nu echt op aan: het keiharde spel over de toekomstige relatie van de EU met het Verenigd Koninkrijk begint én moet razendsnel worden afgerond.