WHO: coronavirus nu mondiale 'noodsituatie'

Den Haag

Inmiddels zijn 170 mensen aan de gevolgen van het virus overleden en ruim 7000 ermee besmet. Het 'Wuhan-virus' heeft nu officieel de PHEIC-status. Dat staat voor Public Health Emergency of International Concern. De dreiging moet dan zeer ernstig, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht zijn. Het is de zesde keer dat de WHO op deze manier alarm slaat. De 'PHEIC' sta..

De praktische gevolgen in Nederland lijken erg beperkt, omdat volgens een woordvoerder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ons land al zo veel voorbereidingen voor een ernstig scenario heeft getroffen. Nederland is volgens hem wat dat betreft al in de hoogste alarmfase. Het zou wel mogelijk zijn dat bepaalde aanbevelingen van het comité van de WHO gevolgen hebben..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .