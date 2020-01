Vredesplan schok voor Israëlische Arabieren

Jeruzalem

In het uitgebreide en gedetailleerde Amerikaanse vredesplan staat de mogelijkheid beschreven dat een tiental ‘Palestijnse’ steden in Israël bij een vredesakkoord zouden worden overgedragen aan de Palestijnse staat. ‘Honderdduizenden Arabieren wonen in dit gebied’, aldus het Arabische Knessetlid Yousef Jabareen tegen Ynet News.

Burgemeester Massarweh Mansour van Tayibe zegt dat de Israëlische Arabieren zich zullen verzetten tegen de overdracht aan een Palestijnse staat, ‘zelfs als dit ten koste gaat van de onschendbaarheid van ons leven’. De overdracht noemt hij ‘een nachtmerrie die niet kan worden uitgevoerd’. De betreffende steden en de gebieden eromheen hebben samen..

