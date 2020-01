BBC bezuinigt fors bij nieuwsredactie

Londen

De Britse publieke omroep gaat bezuinigen op de nieuwsredactie. Ongeveer 450 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Dat moet bijdragen aan voorgenomen bezuinigingen van rond de 95 miljoen euro. BBC News wordt volgens nieuwsdirecteur Fran Unsworth gereorganiseerd om geld te besparen en te moderniseren. De BBC zal zich daarbij meer op digitale media afstemmen. Bij de BBC werken in heel de wereld circa zesduizend mensen. De omroep wordt gefinancierd uit kijk- en luistergeld, verplichte omroepbijdragen die zijn gebaseerd op het bezit van een televisie en/of radio. De bijdrage is omgerekend ongeveer 182 euro per jaar per huishouden. <