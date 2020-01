Brexit is nu ook een kwestie van vlagvertoon

Wat doet de EU met de herinnering aan het Britse lidmaatschap? En mag de EU-vlag blijven wapperen op het gebouw van het Schotse parlement in Edinburgh?

Brussel

Breeduit wappert de vlag van EU-lidstaat Verenigd Koninkrijk al bijna een halve eeuw voor de gebouwen van het Europees Parlement en andere EU-instellingen in Brussel en Straatsburg. Maar vrijdagavond om 00.00 uur stappen de Britten uit de EU. Dan kan de Union Jack worden gestreken. Maar hoe? Met een orkest dat de muziek speelt uit de rampenfilm Titanic?

Nee. 'Er is geen ceremonie voor het strijken van de vlag in het Europees Parlement', laat een woordvoerder weten. 'Het gebeurt in stilte.'

