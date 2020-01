Asia Bibi schrijft autobiografie tegen religieus fanatisme

Asia Bibi: 'Van mijn dagelijkse leven in de gevangenis of mijn nieuwe bestaan begrijp je weinig.' (beeld epa)

In 2010 werd Bibi opgepakt, omdat een aantal moslims had geweigerd water van haar aan te nemen, omdat het door een christen was aangeraakt en daardoor onrein zou zijn. In het overwegend islamitische Pakistan wordt zo’n situatie gezien als het beledigen van de profeet Mohammed.

Twee jaar geleden werd de zaak wereldnieuws. Regeringen, christelijke organisaties en de paus lieten weten de vrouw te steunen. In oktober 2018 sprak het Hooggerechtshof Bibi in hoger beroep vrij, waarna ze naar Canada vertrok en werd herenigd met haar gezin.

