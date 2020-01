Foto's opgedoken van vernietigingskamp

Berlijn

In Duitsland zijn dinsdag niet eerder vertoonde foto's van het nazi-vernietigingskamp Sobibor gepresenteerd. De collectie is afkomstig van plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann en geeft een uniek beeld van het kamp dat de nazi's hebben gesloopt om elk spoor uit te wissen. Ook beeldmateriaal van Sobibor was er nauwelijks. 'Het was voor mij een adembenemende ervaring om deze foto's van Sobibor te zien', zegt de Nederlandse Jetje Manheim, die bij de presentatie aanwezig was. Haar grootouders zijn om het leven gebracht in de gaskamers van Sobibor. <