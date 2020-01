De ‘spookrijders’ van Wuhan

Wuhan

Al dagenlang is Wuhan van de buitenwereld afgegrendeld, maar niet voor vrachtwagenchauffeur Chen Senjie (44). Hij rijdt iedere dag drie keer naar binnen, om ziekenhuisafval en uitwerpselen op te halen voor transport naar een speciale verbrandingsoven. Nu staat hij aan de controlepost te wachten om weer binnen te komen. Of hij niet bang is? Hij aarzelt even, en wijst dan op zijn witte beschermin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .