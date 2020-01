'Kabinetschef van Bouterse stapt op'

Paramaribo

De directeur van het kabinet van Desi Bouterse, Eugène van der San, heeft zijn functie neergelegd. Dat hebben lokale media in Suriname maandag gemeld. De topambtenaar zou boos zijn geweest dat Bouterse als president in de rechtbank stond. Woensdag, na afloop van de zitting van de Surinaamse krijgsraad, was er een fikse woordenwisseling tussen Van der San en Irwin Kanhai, de advocaat van Bouterse. Van der San had voorgesteld dat Bouterse zijn ambt als president korte tijd zou neerleggen zodat hij als gewone burger voor de rechter zou staan. Maar Bouterse kwam als president. <