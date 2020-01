'Weinstein betastte vrouw in kamer kind'

New York

Een van de vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigt van seksueel misbruik, zegt dat de filmproducent zich aan haar vergreep in een kinderslaapkamer in zijn huis in New York. Oud-productieassistente Mimi Haleyi huilde terwijl ze maandag voor de rechtbank in New York een verklaring aflegde. Haleyi vertelde dat Weinstein haar destijds uitnodigde in zijn huis in de buurt SoHo. Hij zou eerst 'vriendelijk' zijn geweest, maar haar vervolgens een slaapkamer in hebben gewerkt. De vrouw vertelde dat ze is gekust en betast en steeds liet merken dat ze 'dit niet wilde'. <