Coronavirus is A-ziekte, China sluit provincie af

Ook in Chinatown in New York dragen mensen mondmaskers. (beeld Epa/justin Lane)

Wuhan

China is intussen een stap verder gegaan in het bestrijden van de ziekte, door de hele provincie Hubei af te sluiten. Hier ligt de miljoenenstad Wuhan, waar het virus de kop opstak. In hoofdstad Beijing is voor het eerst iemand overleden aan het virus. In totaal zijn tachtig mensen aan de ziekte overleden en meer dan duizend mensen besmet geraakt.

Bruins schreef een Kamerbrief, gebaseerd op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierin staat tevens dat het geen zin heeft om extra veiligheidsmaatregelen te nemen op Schiphol. Het uitdelen van mondmaskers op de luchthaven helpt niets, stelt het instituut.

