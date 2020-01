'Holocaust heeft te grote rol in cultuur'

Een op de vijf in Duitsland vindt dat de Holocaust een te grote rol speelt in de Duitse herdenkingscultuur. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van een representatief onderzoek dat het heeft laten doen door onderzoeksinstituut YouGov.

Berlijn

Van de ondervraagden oordeelt 22 procent dat de herdenking van de Holocaust te veel ruimte in beslag neemt in vergelijking met andere onderwerpen. Anderzijds vindt 24 procent ook dat de herdenking moet worden uitgebreid. 45 procent is van mening dat de manier waarop met de herdenking van de Holocaust wordt omgegaan precies goed is. <