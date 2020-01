Trump noemt dood Bryant ‘verschrikkelijk nieuws’

De Amerikaanse president Donald Trump reageert geschokt op het overlijden van de Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant (41). ‘Er zijn berichten dat basketbalgrootheid Kobe Bryant en drie anderen om het leven zijn gekomen bij een helikoptercrash. Dat is verschrikkelijk nieuws’, schrijft Trump op Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Volgens de autoriteiten in de Amerikaanse stad in Californië zijn vijf inzittenden door de crash gedood. De helikopter stortte rond 10 uur in de ochtend neer in de buurt van Calabasas, Californië.

Ook voormalig president Barack Obama sprak op Twitter zijn medeleven uit over de basketballegende en een van zijn dochters. ‘Kobe was een legende op het veld’, aldus Obama. ‘Gianna verliezen is nog meer hartverscheurend voor ons als ouders. Michelle en ik sturen liefde en gebeden naar Vanessa en de hele familie Bryant op een zwarte dag.’

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Obama en Bryant hebben elkaar ontmoet. Zo zijn er foto’s dat Obama van Bryant een shirt ontvangt met op de achterzijde het rugnummer 1 en de naam van Obama.

Kobe Bryant and LeBron James don’t even look similar. If the BBC hired more black producers and editors, appalling mistakes like this simply would not happen.pic.twitter.com/kdX6e5XNnf — David Lammy (@DavidLammy) January 27, 2020

Heartbreaking 😔💔 My prayers are with their family and friends. 🙏🏾 Legends are forever #RipKobe pic.twitter.com/HHzB2Ea2dq — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) January 26, 2020