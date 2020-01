175.000 liter rode wijn belandt in rivier

Santa Rosa

Bij een wijngaard in de Amerikaanse regio Sonoma County (Californië) is bijna 175.000 liter rode wijn in een naastgelegen rivier terechtgekomen. Volgens de lokale autoriteiten ging de wijn verloren toen de afsluitklep van een grote wijntank om onbekende reden openging, meldde CNN vrijdag. De omgerekend bijna 250.000 flessen wijn kwamen terecht in de zogenoemde Russian River, die uiteindelijk in de Stille Oceaan uitmondt. Na het incident zijn nog geen dode dieren gemeld, maar de verwachting is wel dat door de wijn veel insecten doodgaan. Deze worden gegeten door vissen in de rivier. In totaal ging er ruim 360.000 liter wijn verloren, waarvan de helft in de bodem terechtkwam. Daarmee zouden acht tankwagens gevuld kunnen worden. De eigenaar van de wijngaard laat aan CNN weten 'diep bezorgd te zijn'. <