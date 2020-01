Orbán: wel samenwerken met moslims in politiek

In de praktijk is het goed mogelijk dat christendemocratische politieke partijen samenwerken met gematigde islamitische partijen.

Amersfoort

Dit heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán in Jakarta (Indonesië) gezegd tijdens een bijeenkomst van de National Awakening Party (PKB). Deze partij, twintig jaar geleden opgericht, beschrijft zichzelf als islamitisch en nationalistisch.

De sympathie van Orbán richting de PKB is opmerkelijk, gezien de afstand die de Hongaarse premier doorgaans creëert tot moslims. Hij ziet islamitische migranten als een bedreiging voor de christelijke wortels van Europa in het algemeen en van Hongarije in het bijzonder.

