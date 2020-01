De brexit raakt Britten en Nederlanders

Komende week verlaten de Britten de Europese Unie. De brexit is dan eindelijk een feit, nadat de koers - tegen zijn zin - in oktober 2015 was ingeslagen door premier David Cameron. ‘We weten allemaal wat er mis is met de EU. Ze is te groot geworden, te bazig en te bemoeizuchtig’, zei hij op het congres van zijn Conservatieve Partij. De EU-critici in zijn partij gingen ermee aan de haal en nu is Cameron verbonden met de brexit. Toch heeft de voormalige premier geen spijt van het brexitreferendum in juni 2016. ‘Ik betreur wel dat we het referendum hebben verloren.’ Dat doen inmiddels velen met hem. Maar een enkeling ziet ook voordelen aan het Britse vertrek uit de EU.