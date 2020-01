Zwembad in islamitische zuiden Rusland bant vrouwen uit

Een jonge vrouw in een Duits zwembad. In het grootste zwembad van Dagestan is dit nu verboden. (afp / Thomas Kienzle)

Machatsjkala, Rusland

Het Anzhi-Arena Complex maakte het besluit per Instagram bekend. Het zwembad ligt nabij Machatsjkala, de hoofdstad van Dagestan. Dagestan ligt in het uiterste zuiden van Rusland, grenzend aan Tsjetsjenië, Azerbeidzjan en Georgië. Een grote meerderheid in Dagestan is islamitisch.

Volgens het zwembad spelen echter geen religieuze, maar financiële redenen een rol. Tot voor kort waren vrouwen welkom op vrijdagen, dan was het zwembad alleen toegankelijk voor vrouwen, maar hier werd ‘helaas’ amper gebruik van gemaakt. Na ‘gedetailleerde analyse’ werd het ‘moeilijke besluit’ genomen om het zwembad niet langer open te houden voor vrouwen.

