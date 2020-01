Hof eist openheid Myanmar over ‘genocide’

Myanmar moet alle bewijzen voor de vervolging van de islamitische Rohingya-minderheid veiligstellen en binnen vier maanden aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag overleggen. Dat heeft het hof donderdag besloten.

Den Haag

De hoogste juridische instantie van de Verenigde Naties oordeelde dat Myanmar alle mogelijke maatregelen moet nemen om volkerenmoord op de Rohingya te voorkomen. Daarover moet de regering elk halfjaar aan het Internationaal Gerechtshof verslag uitbrengen.

Meer dan 730.000 Rohingya ontvluchtten Myanmar na een militaire actie tegen de islamitische bevolking in 2017. Die campagne had volgens onderzoekers van de VN genocide als doel. Rechter Abdulqawi Ahmed Yusuf oordeelt dat ‘de Rohingya in Myanmar extreem kwetsbaar blijven’.

