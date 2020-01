Vrij spel voor guerrillagroepen in grensgebied

In het grensgebied tussen Venezuela en Colombia treden guerrillagroepen op als agenten. Ze leggen de bevolking regels op, terwijl ze zich zelf schuldig maken aan dwangarbeid, verkrachting en moord.

Arauca

Dat schrijft Human Rights Watch (HRW) in een deze week verschenen rapport.

De mensenrechtenorganisatie deed vorig jaar onderzoek in de noordoostelijke Colombiaanse provincie Arauca en de aangrenzende Venezolaanse staat Apure. Bewoners van het gebied ‘leven in angs..

Human Rights Watch deed voor het onderzoek 105 interviews met dorpsleiders, hulpverleners, mensenrechtenadvocaten en slachtoffers van geweld door gewapende groepen. Zij vertelden dat bewoners zich niet vrij mogen bewegen, verplicht zijn zich aan een avondklok te houden en een deel van hun inkomen moeten afdragen. Ook zijn regels opgesteld voor activiteiten als vissen en mogen motorrijders in so..

