‘Geen autonome dodelijke wapens’, zegt VS-generaal

Dit jaar wordt het jaar van de doorbraak van kunstmatige intelligentie (AI) in de Amerikaanse krijgsmacht. Maar de beslissing om de trekker over te halen, mag nooit worden overgelaten aan een computer, zegt generaal ‘Jack’ Shanahan.

‘We gaan een tijdperk in van een technologische ontwrichting, die wordt gevoed door data, software, AI (kunstmatige intelligentie), cyber en netwerksystemen, zeker als de 5G-verbindingen wereldwijd explosief zullen toenemen.’ Dat is het vertrekpunt voor het werk van generaal John ‘Jack’ Shanahan, directeur van het JAIC, het gezamenlijke centrum voor..

De Russische president Vladimir Putin en ook zijn Chinese collega Xi Jinping hebben daarover duidelijke uitspraken gedaan. ‘Wie de leiding heeft in AI, heeft de leiding in de wereld’, aldus Putin in 2017 en 2019. Xi formuleerde het afgelopen jaar in de vorm van een duidelijke doelstelling: in 2030 moet China de leidende wereldmacht zijn op het terrein van AI, ook militair.

