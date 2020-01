Macht tegen macht: dat is de boodschap van Bouterse aan de Krijgsraad

Het was een uiterst korte zitting van de Surinaamse Krijgsraad woensdag. Maar president Bouterse verscheen wél en bevestigde dat hij in beroep gaat tegen het vonnis van twintig jaar cel dat hem is opgelegd.

Paramaribo

Macht tegen macht: dat is de boodschap van Bouterse. De president van Suriname, de man die eind vorig jaar tot twintig jaar cel is veroordeeld wegens zijn aandeel in de Decembermoorden, verscheen woensdag in militair uniform voor de Krijgsraad. De rechterlijke macht, zo wil hij duidelijk maken, heeft een machtige opponent.

Om dat verder te onderstrepen, komt Desi Bouterse omringd door talrijke andere militairen, en ook de minister van Defensie, bij het gerechtsgebouw in Paramaribo aan. Op straat staan, al dan niet vrijwillig gekomen, enkele duizenden van zijn aanhangers, velen met de paarse partijvlag van Bouterses NDP. De zitting kent al vooraf enorme belangstelling. Om die reden ook is ..

