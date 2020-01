De terugkeer van Het Lam schokt vele kijkers

De restauratie van het Lam Gods vond plaats in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. (beeld afp / Kenzo Tribouillard)

Gent

In 1432 voltooiden de schilderende broers Hubert en Jan van Eyck in opdracht van de rijke koopman Joos Vijd met medewerkers een groot altaarstuk voor de Sint Baafskathedraal in de Vlaamse stad Gent: ‘De Aanbidding van het Lam Gods’.

Het was een van de eerste werken met olieverf op hout en bestond uit een groot aantal panelen. Die zijn vandaag de dag nog steeds te zien in dezelfde kerk. Een paneel mist echter, dat van de ‘Rechtvaardige Rechters’. Dat werd op 11 april 1934 met het retabel St. Jan de Doper gestolen. Johannes de Doper werd op 28 mei terugbezorgd, de rechters missen sindsdien. In 1941 werd een kopie geplaats..

