Suriname houdt adem in om Desi Bouterse

Komt het tot relletjes, zoals in Paramaribo wordt gevreesd? De aanhangers van Desi Bouterse hebben vandaag in elk geval opgeroepen tot een mars, als de president voor het eerst bij de rechter komt.

Paramaribo

‘Recht en waarheid maken vrij.’ In grote, trotse letters hangt de tekst boven de ingang van het kantoor van Hugo Essed, de advocaat van de nabestaanden van de Decembermoorden. Maar deze week is Suriname vooral in de ban van ‘intimidatie en leugen’. En alle zorgen voor de democratische rechtsorde die daarbij horen.

Veler ogen zijn gericht op de Mgr. Wulfinghstraat in de hoofdstad Paramaribo. Daar, in het gebouw dat onder meer de Krijgsraad huisvest, verschijnt voor de rechter vandaag iemand die eerder is veroordeeld tot twintig jaar cel, maar die tegenwoordig nog bekender is als de president van de republiek.

