Weer burgerdoden luchtaanvallen Syrië

Idlib

Door luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië zijn zeker vijftien burgers omgekomen, onder wie tien kinderen. De aanvallen door Russische straaljagers troffen onder andere een dorp ten westen van de stad Aleppo in de regio Idlib, in een gebied dat door rebellen wordt beheerst. Onder de slachtoffers zijn acht leden van een familie, aldus het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het informatiebureau baseert zich op lokale bronnen. De regio Idlib is het laatste bolwerk van jihadisten en tegenstanders van het regime van president Bashar al-Assad in Syrië. <