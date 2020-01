Marine VS eert zwarte matroos

Doris Miller kreeg in 1942 het Marinekruis voor zijn heldendaden in Pearl Harbor. (beeld US Navy)

Pearl Harbor

De locatie was historisch: Miller verdiende het Marinekruis voor zijn acties tijdens de Japanse aanval op Pearl Harbor in Hawaï in december 1941. Destijds was het Amerikaanse leger strikt gescheiden op raciale gronden. Miller werd een icoon voor zwarte Amerikanen. Het is de eerste keer dat een vliegdekschip wordt vernoemd naar een Afrikaanse Amerikaan. Tot nu toe kregen..

USS Doris Miller

De USS Doris Miller (CVN 81) moet in 2028 in de vaart komen. De carrier is er een uit de zogenaamde Ford-klasse. Vier van de tien te bouwen schepen uit de Ford-klasse hebben al een naam: de USS Gerald R. Ford (CVN-78) die op 22 juli 2017 in dienst werd gesteld door president Donald Trump en precie..

