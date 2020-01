Nieuwe leider van ISIS is een van de oprichters van de terreurgroep

Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi is de nieuwe leider van ISIS. Hij is een van de oprichters van de terreurorganisatie, meldt de Britse krant The Guardian.

De krant zegt zich te baseren op informatie van spionnen van twee inlichtingendiensten. Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi zou volgens hen binnen enkele uren na de dood van ISIS-kopstuk Abu Bakr al-Baghdadi, in oktober vorig jaar, tot nieuwe leider zijn gekozen. Destijds werd hij opgevoerd onder het pseudoniem A..

Salbi is afkomstig uit een Turkmeense familie in Irak en is daarmee een van de weinige niet-Arabieren onder de leiders van ISIS. Hij is in het bezit van een diploma shariarecht van de universiteit van Mosul. In 2004 werd hij door Amerikaanse troepen in de Camp Bucca-gevangenis in het zuiden van Irak vastgehouden. Daar kwam hij in contact met Baghdadi. Laatstgenoemde stierf o..

