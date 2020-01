Geen besluit van Europese landen over rol in Libië

EU-landen hebben nog geen besluit genomen over hun rol bij het bewaken van het wapenembargo en een staakt-het-vuren in Libië.

Brussel

Wel hielden meerdere ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten bij overleg in Brussel de mogelijkheid open een taak op zich te nemen als de situatie dat toelaat.

EU-buitenlandchef Josep Borrell kreeg de opdracht om op korte termijn met 'concrete oplossingen' te komen, zei de Franse minister Jean-Yves Le Drian na afloop.

De situatie in het Noord-Afrikaanse land is nog erg instabiel. Op een conferentie in Berlijn spraken internationale hoofdrolspelers zondag af de strijdende partijen geen militaire steun meer te verlenen en te werken aan een wapenstilstand. De hoop is dat er vrede komt.

'Van belang is dat er echt een wapenstilstand op de grond komt', zei minister Stef Blok. 'Dan wil Europa steun verlenen om te zorgen dat het een duurzame vrede kan worden.' Het kan gaan om een observatie- of militaire missie. <