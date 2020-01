‘Sardientjes’ hopen links bolwerk links te houden

Naar schatting veertigduizend 'Sardientjes' kwamen zondag bijeen op het Piazza VIII Agosto in Bologna. 'We moeten laten zien dat er een alternatief is.' (beeld afp / Andreas Solaro)

Bologna

‘Bologna geeft zich niet zomaar over’, schalt er over het stampvolle Piazza VIII Agosto, waarna er applaus klinkt. ‘In Bologna wint de Lega nooit’, roept de stem, waarna het gejuich losbarst.

Bologna, een studentenstad in het hart van Italië, is bij iedere Italiaan bekend onder drie bijnamen: la grassa (de vette) omdat het eten er zo spectaculair goed is, la dotta (de geleerde) omdat het de oudste universiteit ter wereld huisvest, maar vooral: la rossa (de rode), vanwege de onveranderlijke politieke voorkeur van de stad, die net zo rood was als de vlag van de Sovjet-Unie.

