VN-gezant Hennis: gewelddadig neerslaan vreedzame protesten ontoelaatbaar

Jeanine Hennis roept de Iraakse regering op demonstranten te beschermen. ‘Het gewelddadig neerslaan van vreedzame protesten is ontoelaatbaar en moet koste wat kost worden voorkomen’, aldus de VN-vertegenwoordiger in Irak in een verklaring. Bij de protesten kwamen minstens 460 mensen om het leven en raakten 25.000 mensen gewond.

Amersfoort

Sinds oktober protesteren honderdduizenden mensen tegen corruptie, werkloosheid en het gebrek aan essentiële voorzieningen als water en elektriciteit. Ze willen dat premier Adel Abdul Mahdi opstapt en dat de regering hervormingen doorvoert.

De Iraakse premier beloofde eind november op te stappen, maar het is politieke partijen nog niet gelukt een nieuwe regering te vormen. ‘Ondanks het besef bij alle partijen dat hervormingen noodzakelijk zijn, is er de afgelopen twee maanden helaas weinig veranderd’, constateert Hennis in een verklaring. ‘Het is nu de hoogste tijd de daad bij het woord te voegen.’

