Nieuw longvirus verspreidt zich snel in China

De eerste besmettingen waren allemaal terug te leiden tot de dierenmarkt in Wuhan, maar inmiddels is de ziekte ook opgedoken in Japan en Thailand. (beeld epa)

Bejing

Vorige week overleed het eerste slachtoffer aan het gemuteerde virus, in Wuhan. In die miljoenenstad in de Chinese provincie Hubei dook de ziekte voor het eerst op. De autoriteiten dachten vorige week nog dat ze het ergste gehad hadden. Er was geen bewijs dat het virus v..

Vorige week waren er 59 besmettingen bekend, daar zijn er deze week 139 bijgekomen. De Chinese autoriteiten maken zich zorgen vanwege het Chinees Nieuwjaar. Vele miljoenen Chinezen reizen dan het hele land door voor familiebezoek. De vrees is dat het virus zich daardoor oncontroleerbaar verder verspreidt.

