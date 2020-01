Foto’s bewijzen: ‘Iwan’ Demjanjuk was in Sobibor

In Duitsland zijn foto’s opgedoken die voor het eerst bewijzen dat John ‘Iwan’ Demjanjuk daadwerkelijk in Sobibor was. Duitse media en de Volkskrant schrijven erover.

Berllijn

John Demjanjuk (1920-2012) werd, na een spraakmakend proces, in 2011 op hoge leeftijd veroordeeld tot vijf jaar cel voor de moord op meer dan 28.000 mensen in kamp Sobibor. Een jaar later overleed hij.

Nu zijn er in Duitsland twee foto’s opgedoken waarop Demjanjuk, een geboren Oekraïener, te zien is in kamp Sobibor. Demjanjuk ontkende altijd dat hij daar überhaupt was geweest.

De foto’s komen uit de nalatenschap van Johann Niemann, de plaatsvervangend commandant van het vernietigingskamp Sobibor. Een amateurhistoricus vond de foto’s bij de kleinzoon van Niemann, en die droeg ze over aan de ‘Stanislaw Hantz’ een stichting die is opgericht door een kamp-overlevende om de herinnering aan de holocaust levend te houden.

