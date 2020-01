Harry en Meghan zien af van titels

Londen

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan zullen hun koninklijke titels niet langer gebruiken. Dat heeft Buckingham Palace zaterdagavond bekendgemaakt. 'Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van mijn familie blijven', zei koningin Elizabeth in een verklaring. Het paar, dat een belangrijk deel van zijn tijd in Canada wil gaan doorbrengen, krijgt ook niet langer betaald als lid van het Koninklijk Huis. De regeling gaat komend voorjaar in. <