Guardia Civil krijgt vrouwelijke chef

In Spanje komt voor de eerste keer een vrouw aan het hoofd te staan van de Guardia Civil. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat Maria Gamez leiding gaat geven aan de circa 175 jaar oude politiedienst. Premier Pedro Sanchez feliciteerde de nieuwe politiebaas op Twitter. 'In 1988 mochten vrouwen voor de Guardia Civil gaan werken en inmiddels maken bijna 6000 vrouwen deel uit van dit instituut', schreef de sociaaldemocraat op de berichtensite. 'Nu, meer dan dertig jaar later, wordt een vrouw de directeur-generaal.' De Guardia Civil is vooral actief buiten stedelijke gebieden. <