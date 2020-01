Terugkeer ISIS-gezin splijt Noorse politiek

Oslo

De terugkeer van een Noorse vrouw en haar twee kinderen uit het ISIS-kalifaat heeft een crisis veroorzaakt in de Noorse coalitie. Premier Erna Solberg overlegt vandaag met haar coalitiegenoot en minister van Financiën Siv Jensen over de vraag of de samenwerking tussen de conservatieve partij Høyre en de rechts-populistische Vooruitgangspartij (Frp) kan worden voortgezet. Solberg besloot de 29-jarige vrouw van Noors-Pakistaanse afkomst terug te laten halen op humanitaire gronden. Een van de kinderen, een vijfjarige jongen, is ziek. De Vooruitgangspartij is fel gekant tegen immigratie. <