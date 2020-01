‘Handelsverdrag met de VS heeft voorrang’

Londen

Op die manier kan Boris Johnson de Amerikanen duidelijk maken dat een overeenkomst met de VS hem veel waard is. Tegelijk kan hij zo de EU onder druk zetten in de gesprekken over een verdrag met het Verenigd Koninkrijk, staat in een ambtelijk advies aan de premier, meldt het Britse dagblad The Telegraph .

Een snelle start van de handelsgesprekken met de VS is voor Londen een signaal aan Brussel dat het Verenigd Koninkrijk op eigen benen wil staan. En ook dat de Britten niet bang zijn de EU-regelgeving overboord te zetten. Als dit laatste gebeurt, wordt een handelsakkoord met de EU een stuk lastiger.

