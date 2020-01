Putin naar conferentie over conflicten in Libië

President Vladimir Putin gaat zondag naar de internationale conferentie over de conflicten in Libië. Het Kremlin meldde dat hij deelneemt aan de conferentie in Berlijn, die zou moeten leiden tot een vredesregeling.

Moskou

Het was niet zeker of Putin zelf zou komen. Het Kremlin berichtte dat Putin een brief heeft ontvangen van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar. Afgelopen maandag is er in Rusland vergeefs geprobeerd de strijdende partijen tot een bestand te brengen. Haftar schreef zijn 'goede vriend' Putin dat hij de maandag begonnen dialoog graag voortzet en bereid is daar weer voor naar Moskou te komen.

Maar de betrokken partijen spreken elkaar zondag al in Berlijn, samen met een reeks landen die zich met de strijd bemoeien. Dat zijn met name Turkije, Egypte, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS. Ook China, de VN en de EU zijn uitgenodigd. Washington stuurt minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. <