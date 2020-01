Trumps team heeft jurist met veel impeachmentervaring

In het team dat president Trump in de Senaat moet verdedigen tegen beschuldigingen over machtsmisbruik zit Kenneth Starr, die bij de vorige impeachmentprocedure een cruciale figuur was.

Washington

De 73-jarige jurist uit Texas was van 1994 tot 1998 de speciale aanklager in het onderzoek tegen president Bill Clinton. Dat was onder meer ingesteld naar aanleiding van vermeend gesjoemel door het echtpaar Clinton in Arkansas met een onroerendgoedproject, bekend als Whitewater. Dat leidde later tot vragen over de verhouding tussen president Clinton en zijn medewerkster Monica Lewinsky. De conclusies in het Starr-rapport over de affaire-Lewinsky leidden tot een proces om Clinton af te zetten. Maar op 12 februari 1999 sprak de Senaat hem vrij.

Trump is de derde president tegen wie een afzettingsprocedure is ingezet. Naast Starr zit ook de jurist Alan Dershowitz in het team. Die was betrokken bij de vrijspraak van sporter en acteur O.J. Simpson in 1995. Het team wordt geleid door figuren uit het Witte Huis: Pat Cipollone en Jay Sekulow. <