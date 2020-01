VN roept op tot einde aan bombardementen in Syrische stad Idlib

Genève – New York

‘Het doden van burgers is doorgegaan voor, tijdens en na het staakt het vuren in Idlib’, zo stelde vrijdag de VN Hoge commissaris voor de vluchtelingen Michelle Bachelet, na de dodelijke luchtaanvallen op een drukbezochte markt en een bedrijventerrein in Idlib. Ze riep op tot een onmiddellijk eind aan de gevechten en de aanvallen, die vanaf april tot ..

De inwoners van Idlib geloven niet meer in wapenstilstanden, meldt het humanitaire nieuwsbureau The New Humanitarian. ‘Dit is het einde voor Idlib en zijn mensen’, citeert verslaggever Elizabeth Tsurkov een van de vluchtelingen, Abu Ghadir. Hij vlucht, samen met zijn gezin, nu definitief weg uit Idlib, richting Turkije. ‘Tenzij de internationale gemee..

